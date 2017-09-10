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Главу "Сахалинморнефтегаза" подозревают в коммерческом подкупе

Происшествия
10 сентября, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

По данным следователей, подозреваемый получил от представителя одной из коммерческих компаний 1 млн рублей, пообещав за эту сумму не препятствовать при допуске организации при проведении тендера

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гендиректор нефтегазовой компании "РН-Сахалинморнефтегаз" стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"По версии следствия, генеральный директор ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" вступил в преступный сговор с группой лиц, направленный на незаконное получение денежных средств путем коммерческого подкупа. Так, 9 сентября фигурант в Москве получил от представителя одной из коммерческих компаний денежные средства в размере 1 млн рублей", - сказала она.

За эту сумму он обещал не создавать препятствий при допуске организации при проведении тендера. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

"Благодаря совместной работе следователей Главного управления, сотрудников столичного УЭБиПК и службы собственной безопасности "Роснефти" указанное преступление было пресечено, а фигурант задержан при передаче денег", - добавила Иванова.

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения.

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