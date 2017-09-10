Сообщение о минировании здания горизбиркома в Омске не подтвердилось

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ОМСК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Члены городской избирательной комиссии Омска, которые были эвакуированы из-за сообщения о минировании здания, вернулись на свое место работы и продолжили подсчет голосов по итогам состоявшихся в воскресенье выборов городского совета. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии Омской области, добавив, что информация о минировании здания не подтвердилась.
"После проверки помещений нам позволили вернуться в горизбирком. Работа не прекращалась", - уточнили в областной избирательной комиссии.
Сообщение о минировании здания поступило около 22:20 местного времени (19:20 мск). Сотрудники городской избирательной комиссии были эвакуированы и работали в здании областного избиркома.
В Омске 10 сентября прошли выборов депутатов городском совета, которые осенью должны будут выбрать главу города. В городе работал 471 избирательный участок. По данным регионального избиркома, явка составила 21,1%, в выборах приняли участие около 190 тыс. жителей Омска.