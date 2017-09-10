Ветеран полиции погибла во Флориде во время урагана "Ирма"

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель шерифа полиции округа Харди (штат Флорида) Джули Бриджес погибла в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия по пути с наряда в убежище для пострадавших от урагана "Ирма". Об этом сообщил телекомпании CNN шериф округа Арнольд Ланье.
По его словам, 42-летняя Бриджес прослужила в полиции 13 лет и ехала домой, чтобы отдохнуть перед очередным нарядом в центре временного размещения людей, оставшихся без крова. Ее машина врезалась в другую.
После того, как ураган обрушился на Флориду в этом штате произошли две аварии, унесшие жизни трех человек. Обстоятельства ДТП выясняются с целью точно установить, есть ли основания считать погибших жертвами урагана. Власти штата пока не называли число жертв и пострадавших от последствий "Ирмы".
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигает 58,1 м/с, что соответствует четвертой из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 80 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 4 м/с.