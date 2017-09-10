Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ветеран полиции погибла во Флориде во время урагана "Ирма"

Происшествия
10 сентября, 21:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

Джули Бриджес погибла в результате ДТП. Его обстоятельство выясняются с целью точно установить, есть ли основания считать погибшую жертвой урагана

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Заместитель шерифа полиции округа Харди (штат Флорида) Джули Бриджес погибла в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия по пути с наряда в убежище для пострадавших от урагана "Ирма". Об этом сообщил телекомпании CNN шериф округа Арнольд Ланье.

Смотрите также

Ураган "Ирма" надвигается на Флориду

По его словам, 42-летняя Бриджес прослужила в полиции 13 лет и ехала домой, чтобы отдохнуть перед очередным нарядом в центре временного размещения людей, оставшихся без крова. Ее машина врезалась в другую.

После того, как ураган обрушился на Флориду в этом штате произошли две аварии, унесшие жизни трех человек. Обстоятельства ДТП выясняются с целью точно установить, есть ли основания считать погибших жертвами урагана. Власти штата пока не называли число жертв и пострадавших от последствий "Ирмы".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигает 58,1 м/с, что соответствует четвертой из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 80 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 4 м/с.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
3
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
4
Вильфанд: вторая волна бабьего лета в Москве будет интенсивной и продолжительной
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного Кавказа
7
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама