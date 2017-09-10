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Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до третьей категории

Происшествия
10 сентября, 21:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана снизилась до 53,7 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" в воскресенье ослаб с четвертой до третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).

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Максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.

"Через пару часов направление ветра изменится и будет обращено к побережью. Это приведет к резким повышениям уровня воды в течение считанных минут на юго-западном побережье. Уезжайте подальше от воды. В этих районах ожидается подтопление до 4,6 метра над уровнем земли", - предупредили специалисты центра.

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