Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до третьей категории

Медведев: выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровнеПолитика 10 сентября, 21:46
Фрум стал победителем веломногодневки "Вуэльта Испании", Закарин - третийСпорт 10 сентября, 21:26
Куйвашев лидирует на выборах губернатора на Урале после обработки более 26% протоколовПолитика 10 сентября, 21:07
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" в матче девятого тура РФПЛСпорт 10 сентября, 20:57
Сборная Испании победила турок и вышла в 1/4 финала ЧЕ по баскетболуСпорт 10 сентября, 20:45
Голосование под звуки вальса: Севастополь впервые в своей истории выбирает губернатораПолитика 10 сентября, 20:43
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию УкраиныМеждународная панорама 10 сентября, 20:39
Тренер "Витязя" Белов не может предъявить претензий хоккеистам после поражения от "Барыса"Спорт 10 сентября, 20:38
Медведев назначил Ольгу Рухуллаеву заместителем министра по делам Северного КавказаПолитика 10 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма" в воскресенье ослаб с четвертой до третьей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида).
Максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 м/с до 53,7 м/с, что соответствует третьей из пяти категорий. Эпицентр не достиг суши и в настоящий момент находится в 55 км южнее города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 5,4 м/с.
"Через пару часов направление ветра изменится и будет обращено к побережью. Это приведет к резким повышениям уровня воды в течение считанных минут на юго-западном побережье. Уезжайте подальше от воды. В этих районах ожидается подтопление до 4,6 метра над уровнем земли", - предупредили специалисты центра.