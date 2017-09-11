Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего бедствия

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды Рика Скотта объявить всю территорию этого американского штата зоной крупнейшего стихийного бедствия.
Это решение позволяет без задержек направить федеральные средства на помощь пострадавшим от урагана "Ирма" и оплату сверхурочных госслужащим, пояснил губернатор.
Он отметил, что глава государства утвердил запрос в течение считанных часов.
"Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган "Ирма" осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество", - подчеркнул губернатор.