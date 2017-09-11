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Трамп объявил Флориду зоной крупнейшего бедствия

Происшествия
11 сентября, 0:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Президент США утвердил соответствующее предложение губернатора штата

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды Рика Скотта объявить всю территорию этого американского штата зоной крупнейшего стихийного бедствия.

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Это решение позволяет без задержек направить федеральные средства на помощь пострадавшим от урагана "Ирма" и оплату сверхурочных госслужащим, пояснил губернатор.

Он отметил, что глава государства утвердил запрос в течение считанных часов.

"Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган "Ирма" осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество", - подчеркнул губернатор.

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