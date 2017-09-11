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Горная дорога в Сочи, где погиб ребенок, была закрыта для пешеходов

Происшествия
11 сентября, 0:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, сентября. /ТАСС

На неэксплуатируемой дороге трое туристов из Краснодарского края, среди которых был 11-летний ребенок, попали под камнепад

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СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Камнепад , в результате которого в Сочи погиб ребенок, произошел на закрытом для посещения туристами старом участке горной автодороги. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог (Упрдор) "Черноморье", ответственного за эксплуатацию трассы "Адлер-Красная Поляна".

Инцидент произошел в воскресенье в районе поселка Кепша. На старой, неэксплуатируемой дороге трое туристов из Краснодарского края, среди них 11-летний ребенок, попали под камнепад. Несовершеннолетний погиб.

"Опасный скальный участок расположен высоко над ущельем реки Мзымта на территории национального парка. Из-за узости уступа и постоянной угрозы камнепада он не является местом посещения туристов: с двух сторон участок перекрыт шлагбаумами - нахождение здесь сопряжено с риском для жизни. Игнорирование данного запрета и привело к трагическим последствиям", - считают в дорожном управлении.

По факту гибели ребенка СК организовало проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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