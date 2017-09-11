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Журналисты помогли полиции арестовать налетчиков на ломбард во время урагана во Флориде

Происшествия
11 сентября, 1:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Поймать воров с поличным удалось благодаря съемочной бригаде телекомпании ABC, которая сняла налет на ломбард

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Девять человек арестованы с поличным в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) за грабеж ломбарда во время урагана "Ирма". Об этом сообщило в воскресенье Управление городской полиции.

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"Девять лиц было арестовано за грабеж ломбарда Pawn & Simon's в западной части бульвара Сансет", - информировали органы правопорядка в своем "Твиттере". "Попасть за решетку ради пары кроссовок - это дурной выбор. Оставайтесь дома, присматривайте за своими родственниками и будьте благодарны судьбе за то, что вы целы и невредимы", - подчеркнул начальник Управления полиции Форт-Лодердейла Рик Маглионе.

Органы правопорядка не скрывали, что поймать воров с поличным им помогла съемочная бригада телекомпании ABC. Она сняла и оперативно разместила в интернете налет на ломбард.

Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время недавнего шторма "Харви". Власти Техаса стали карать по всей строгости закона и приняли другие меры с целью пресечь попытки нажиться за счет пострадавших от стихийного бедствия.

По последним данным, более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории штата в связи с ураганом "Ирма". Без электроэнергии оказались более 1,528 млн потребителей. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, почти треть населения Флориды.

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