Журналисты помогли полиции арестовать налетчиков на ломбард во время урагана во Флориде

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Девять человек арестованы с поличным в американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) за грабеж ломбарда во время урагана "Ирма". Об этом сообщило в воскресенье Управление городской полиции.
"Девять лиц было арестовано за грабеж ломбарда Pawn & Simon's в западной части бульвара Сансет", - информировали органы правопорядка в своем "Твиттере". "Попасть за решетку ради пары кроссовок - это дурной выбор. Оставайтесь дома, присматривайте за своими родственниками и будьте благодарны судьбе за то, что вы целы и невредимы", - подчеркнул начальник Управления полиции Форт-Лодердейла Рик Маглионе.
Органы правопорядка не скрывали, что поймать воров с поличным им помогла съемочная бригада телекомпании ABC. Она сняла и оперативно разместила в интернете налет на ломбард.
Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время недавнего шторма "Харви". Власти Техаса стали карать по всей строгости закона и приняли другие меры с целью пресечь попытки нажиться за счет пострадавших от стихийного бедствия.
По последним данным, более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории штата в связи с ураганом "Ирма". Без электроэнергии оказались более 1,528 млн потребителей. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, почти треть населения Флориды.