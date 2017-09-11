На юго-западном побережье Флориды ураган "Ирма" привел к приливу воды в 2,1 м

ТАСС, 11 сентября. Ураган "Ирма" вызвал штормовой прилив воды высотой в 2,1 м на побережье в районе города Нейплс (штат Флорида). Об этом сообщил в воскресенье национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его информации, подъем воды произошел стремительно, эта отметка была достигнута за 90 минут.

В национальном центре по наблюдению за ураганами США также напомнили, что в некоторых районах на побережье Флориды ожидаются серьезные наводнения.

Ранее метеорологи сообщил, что ураган "Ирма" в воскресенье ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона. Его эпицентр в настоящий момент находится в 40 км к юго-востоку города Форт-Майерс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 6,1 м/с.