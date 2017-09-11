CNN: в штате Флорида из-за урагана "Ирма" обесточено более 3 млн объектов

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Число потребителей в американском штате Флорида, оставшихся без электроэнергии в результате удара урагана "Ирма", превысило 3 млн. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на обобщенные данные, полученные от пяти крупнейших энергетических компаний штата.
Губернатор Флориды Рик Скотт оценивал количество обесточенных домов и предприятий в более 1,528 млн. В субботу руководитель компании Florida Power & Light Эрик Силоджи выступил с прогнозом о том, что "Ирма" оставит без электроэнергии 9 млн жителей Флориды.
Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась до 49,2 м/с, что соответствует второй из пяти категорий. Эпицентр в настоящий момент находится в 25 км северо-восточнее города Форт-Майерс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 6,3 м/с.