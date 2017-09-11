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СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров

Происшествия
11 сентября, 6:58 UTC+3 ТАСС

Члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde находились в Бразилии на гастролях

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ТАСС, 11 сентября. По меньшей мере 11 человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате столкновения в воскресенье автобуса и грузовика в бразильском штате Эспириту-Санту на востоке страны. Об этом сообщает интернет-портал G1.

По его информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент.

Как отмечает портал, жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.

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