СМИ: в ДТП на востоке Бразилии погибли 11 немецких танцоров

ТАСС, 11 сентября. По меньшей мере 11 человек погибли, еще трое получили серьезные травмы в результате столкновения в воскресенье автобуса и грузовика в бразильском штате Эспириту-Санту на востоке страны. Об этом сообщает интернет-портал G1.

По его информации, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего произошел инцидент.

Как отмечает портал, жертвами катастрофы стали члены немецкой танцевальной группы Bergfreunde, которая находилась в Бразилии на гастролях.