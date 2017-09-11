Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Шторм на море, внезапные приливы воды высотой с дом на побережье, реки на улицах курортов, падающие строительные краны и погрузившиеся во тьму города - такой апокалиптический сценарий стал реальностью в воскресенье в штате Флорида.

К настоящему времени "Ирма" ослабел с четвертой до второй категории. Однако ураган не утих. Согласно прогнозам, атмосферное явление во второй половине дня понедельника приблизится к границе со штатом Джорджия и, замедляя скорость вихревых потоков в эпицентре, устремится к Алабаме.

"Огромный монстр"

Президент США Дональд Трамп утвердил предложение губернатора Флориды Рика Скотта объявить всю территорию этого штата зоной крупнейшего стихийного бедствия. Это решение позволяет без задержек направить федеральные средства в нужном объеме на помощь пострадавшим от урагана и оплату сверхурочных госслужащим, пояснил губернатор.

Он отметил, что глава государства утвердил запрос в течение считанных часов. "Ясно, что вся страна солидарна с Флоридой в тот момент, когда ураган "Ирма" осаждает наш штат. Я знаю, что люди со всех уголков планеты хотят помочь и поддержать Флориду. Это вдохновляет, от лица населения Флориды я хочу заявить, что мы ценим поддержку и поступательное сотрудничество", - подчеркнул губернатор.

Решение президента США позволяет компенсировать в течение 30 дней затраты на все чрезвычайные мероприятия властей штата, расходы на эвакуацию и обустройство убежищ. В месячный срок также предполагается возместить 75% затрат на уборку завалов после стихийного бедствия. Федеральные средства в первую очередь пойдут на нужды семей в округах Шарлотт, Коллиер, Хиллсборо, Ли, Манати, Майами-Дейд, Монро, Пинеллас и Сарасота.

Трамп назвал ураган "Ирма" "огромным монстром" и заявил о намерении посетить пострадавший штат. Недосказанную мысль подхватил губернатор Скотт, заявив в воскресенье, что населению "остается лишь молиться и уповать на бога". Более 116 тыс. жителей Флориды размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории штата. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Обязательной эвакуации подлежат около 6,5 млн человек - треть населения Флориды.

Обрывы линий электропередачи оставили без электричества деревни, населенные пункты и многие районы крупных городов. Их жители вместе с телевидением лишились возможности узнавать, что происходит во всем штате. Единственной связью с миром остаются смартфоны, заряд аккумуляторов которых по прошествии дня близок к нулю.

Утром в воскресенье без электроэнергии оказались около 2 млн потребителей, в середине дня губернатор назвал цифру 1,528 млн домов и предприятий. Финальную точку с наступлением темноты поставила телекомпания CNN - более 3 млн потребителей. Энергетическая компания Florida Power & Light (FPL) мобилизовала около 17 тыс. сотрудников для восстановления подачи электричества.

Согласно данным американской стороны, "Ирма" на островах Карибского бассейна унесла жизни 27 человек. Во Флориде пока известно о гибели пяти человек, включая заместителя шерифа полиции округа Харди Джули Бриджес и сотрудника Управления исправительных учреждений сержанта Джозефа Оссмана. Они и еще трое человек погибли в схожей ситуации, разбившись в ДТП. Обстоятельства происшествий выясняются с целью точно установить, есть ли основания считать погибших жертвами урагана.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупредил, что вскоре направление ветра изменится и будет обращено к побережью. "Это приведет к резким повышениям уровня воды в течение считанных минут на юго-западном побережье. Уезжайте подальше от воды. В этих районах ожидается подтопление до 4,6 м над уровнем земли", - предупредили специалисты центра. В городе Нейплс на юго-восточном побережье Флориды всего за полтора часа прилив воды превысил норму на 2,1 м.

Спасение животных

Сотни средних школ округа Майами-Дейд закрываются на неопределенный срок в связи с ураганом. Об этом сообщила в воскресенье дирекция 392 образовательных учреждений Майами-Дейд, в которых насчитывается 345 тыс. школьников, около 40 тыс. преподавателей и членов обслуживающего персонала. Губернатор Рик Скотт еще на прошлой неделе распорядился прекратить занятия во всех школах, колледжах, университетах и закрыть государственные учреждения до 11 сентября. Освободившиеся помещения были выделены для временного размещения тех, кто потеряет кров в результате урагана.

Очевидно, "Ирма" не даст возобновить к понедельнику учебный процесс. Тем временем сотрудники зоопарков и парков отдыха Флориды принимают особые меры предосторожности для защиты животных от последствий урагана. Это касается прежде всего розовых фламинго, являющихся визитной карточкой штата. Администрация парка отдыха Bush Gardens в городе Тампа выложила видео, на котором стая фламинго друг за другом послушно идет за смотрителем во временное убежище.

Аналогичные меры приняло руководство других подобных учреждений, включая зоопарк Майами. "Главным образом мы беспокоимся о надежности генераторов энергии, которые обеспечивают работу вольеров и аквариумов. Если их обесточить, то кислород перестанет поступать в воду и животные погибнут", - заявил ранее пресс-секретарь зоопарка Рон Маджилл. Телеканалы в своих репортажах показали, как сотрудники зоопарков и парков отдыха в спешном порядке оборудуют для животных отдельные помещения, укрепляя их стены и двери. В некоторых случаях используются общественные туалеты с ванными комнатами, в которых расселяют прежде всего водоплавающих и рептилий.

Мародерство на улицах

Девять человек были арестованы в городе Форт-Лодердейл за грабеж ломбарда во время бедствия. "Попасть за решетку ради пары кроссовок - это дурной выбор.

Оставайтесь дома, присматривайте за своими родственниками и будьте благодарны судьбе за то, что вы целы и невредимы", - заявил начальник управления городской полиции Рик Маглионе.

Органы правопорядка не скрывали, что поймать воров с поличным им помогла съемочная бригада телекомпании ABC. Она сняла и оперативно разместила в интернете налет на ломбард.

Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время урагана "Харви".