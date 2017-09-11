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Сроки ремонта Нижне-Бурейской ГЭС сдвинулись на конец сентября

Происшествия
11 сентября, 7:58 UTC+3 ТАСС

Ранее ремонт рассчитывали начать 15 сентября

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ТАСС, 11 сентября. Ремонтно-восстановительные работы на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в Амурской области, где 24 августа произошла авария, начнутся в конце сентября, сообщается в оперативной сводке, опубликованной в понедельник на сайте областного правительства.

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Ранее ремонт рассчитывали начать 15 сентября.

"После достижения 127-метровой отметки в верхнем бьефе планируется установка плоского затвора для обследования затвора №1 и определения объемов ремонтно-восстановительных работ. Ориентировочная дата достижения отметки - к 26 сентября", - говорится в сообщении.

24 августа на Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария, в результате инцидента была подтоплена пристанционная площадка. Ранее глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил ТАСС, что после случившегося компания актуализирует сроки вывода станции на полную мощность. При этом в компании отметили, что перенос даты будет не существенным, а сам инцидент не помешает выводу станцию на полную мощность до конца 2017 года.

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