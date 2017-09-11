СК проверит жалобы о личинках в каше воспитанников Томского кадетского корпуса

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ТОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственное управление (СУ) СКР по Томской области проведет проверку по факту сообщений СМИ о жалобах воспитанников Томского кадетского корпуса на червяков в каше, которую приготовили в столовой. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в управлении.
"Следственные органы СК РФ по Томской области проводят проверку информации, которая появилась в региональных СМИ, о некачественной пище в Томском кадетском корпусе. По ее итогам будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, на прошлой неделе воспитанники Томского кадетского корпуса, где дети живут и учатся шесть дней в неделю, пожаловались родителям, что в столовой приготовили кашу, в которой нашли жуков и червяков. Есть ее воспитанники кадетского корпуса отказались.
В областном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что крупа, из которой была сварена каша, изъята. Ведомство проведет лабораторные исследования и установит причину ее заражения личинками.
Как сообщили ТАСС в областном департаменте образования, директор кадетского корпуса Владимир Брыков после инцидента уволился по собственному желанию.