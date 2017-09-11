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Число пострадавших в ДТП с поездом в Югре выросло до 18 человек

Происшествия
11 сентября, 8:45 UTC+3 ТАСС

Еще один мужчина обратился за помощью к врачам, медики зафиксировали у него многочисленные ушибы

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Количество пострадавших 9 сентября в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югра) увеличилось до 18 человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

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"Отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов без изменений. За медицинской помощью обратился еще один пассажир поезда, у мужчины врачи зафиксировали многочисленные ушибы. Таким образом, общее количество пострадавших составило 18 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди пострадавших - жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска, Радужного и Перми.

Как сообщалось ЧП произошло на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. Ранее в СК сообщали, что пострадали 16 человек, включая четырех детей. Погибших нет.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят гражданам, получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени и по 100 тыс. рублей - с легкой.

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