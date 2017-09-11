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Прокуратура проверит факт массовой госпитализации воспитанников детдома Камчатки

Происшествия
11 сентября, 8:47 UTC+3 ТАСС

Местные СМИ сообщают о девяти госпитализированных

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ТАСС, 11 сентября. Прокуратура Камчатского края начала проверку по факту госпитализации в инфекционную больницу воспитанников детского дома Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В период с 3 по 9 сентября в Петропавловск-Камчатскую детскую инфекционную больницу поступали воспитанники Краевого государственного образовательного учреждения "Специальный коррекционный детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в возрасте от четырех до 17 лет. Предварительный диагноз - вирусная инфекция. В настоящее время запрошена полная информация в лечебном и образовательном учреждениях, а также в управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, госпитализировано девять детей.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по принятию своевременных мер, направленных на обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия и здоровья несовершеннолетних.

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