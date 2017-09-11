С братской могилы на юге Польши исчезла плита с именами красноармейцев

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ВАРШАВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Неизвестные вандалы украли с братской могилы советских солдат в польском городе Сосновец (Шленское воеводство) металлическую плиту с именами погребенных там красноармейцев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник руководитель польского мемориального общества "Курск", занимающегося ремонтом советских памятников и захоронений в Польше, Ежи Тыц.
"С советской могилы украли металлическую плиту. Вероятно, она была отлита из бронзы", - проинформировал он.
В братской могиле в Сосновце похоронены красноармейцы, сражавшиеся за освобождение региона Заглембье-Домбровске, который в годы войны представлял собой крупный военно-промышленный центр и центр тылового обеспечения. Группа солдат была отрезана от главных сил Красной армии и боролась в окружении гитлеровцев на протяжении двух дней при поддержке местных жителей и партизан.
Известно, что там погребены 26 красноармейцев. Имена 25 из них перечислены на исчезнувшей памятной плите. Личность одного погибшего не установлена.