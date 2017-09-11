СК РФ возбудил дела против 21 офицера минобороны Украины

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовные дела за преступления против жителей Донбасса в отношении министра обороны Украины, его четырех заместителей, начальника Генштаба, а также в отношении еще 15 старших офицеров. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Собирая доказательства преступлений против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины, Следственный комитет задокументировал десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса, - отметила представитель СК. - Систематичность этих преступлений, способ и обстоятельства явно свидетельствуют о том, что организуют и координируют их одни и те же люди - высокопоставленные должностные лица министерства обороны Украины".
Представитель СК отметила, что по отдельным эпизодам, зафиксированным с начала конфликта, СК уже дал их действиям правовую оценку.
"В связи с тем, что преступления продолжают совершаться по сей день, Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Ивана Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, сухопутными войсками и воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко", - сказала Петренко.
"В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356, 357 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны", "Геноцид")", - добавила она.
"В ближайшее время в отношении фигурантов уголовного дела будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск", - пояснила представитель СК.
По версии следствия, в период 2016-2017 годов эти лица, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней, Конвенции о правах ребенка, о предупреждении преступления геноцида и наказания за него и других нормативных правовых актов, "осуществляя общее руководство войсковыми операциями, отдавали заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о проведении прицельных артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".
"Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели", - подчеркнула представитель СК. По данным российских следователей, в результате обстрелов погибли 110 гражданских лиц, получили ранения 430 мирных граждан, не имеющих отношения к вооруженному конфликту, в том числе дети, женщины и пенсионеры. Разрушено 1285 объектов инфраструктуры - жилые дома, школы, больницы.
"В ряде случаев следствием уже установлены конкретные военнослужащие, причастные к ним, где-то их еще непременно предстоит установить", - подчеркнула представитель ведомства. СК продолжает сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур.