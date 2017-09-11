На юге Москвы полиция изъяла 5 кг героина у подозреваемого в сбыте наркотиков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте героина в Москве. Об этом сообщил врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли в находящейся при нем сумке более 900 полиэтиленовых пакетиков с веществом неизвестного происхождения, общей массой около пяти килограммов. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является наркотическим средством - героином", - сообщил он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".