На юге Москвы полиция изъяла 5 кг героина у подозреваемого в сбыте наркотиков

Шарапова поднялась на 34 строчки в чемпионской гонке WTA и вошла в первую сотнюСпорт 11 сентября, 10:13
"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском СоюзеОбщество 11 сентября, 10:05
Хоккеист Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мираСпорт 11 сентября, 10:00
Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"Международная панорама 11 сентября, 9:55
Врио главы Ярославской области получил 79,32% голосов по итогам обработки 100% протоколовПолитика 11 сентября, 9:41
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностьюПроисшествия 11 сентября, 9:40
Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге WTA, Мугуруса стала первойСпорт 11 сентября, 9:34
СК РФ возбудил дела против 21 офицера минобороны УкраиныПроисшествия 11 сентября, 9:31
В США продолжается работа над супертонкими зондами для уничтожения космического мусораКосмос 11 сентября, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в сбыте героина в Москве. Об этом сообщил врио руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"В ходе личного досмотра задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли в находящейся при нем сумке более 900 полиэтиленовых пакетиков с веществом неизвестного происхождения, общей массой около пяти килограммов. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого является наркотическим средством - героином", - сообщил он.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".