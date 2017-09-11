Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция во Флориде задержала 28 человек за грабежи во время урагана "Ирма"

Происшествия
11 сентября, 10:00 UTC+3 ТАСС

В полиции округа Майами-Дейд подчеркнули, что продолжают патрулирование

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 сентября. Полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида задержала 28 человек за грабежи и мародерство во время урагана "Ирма". Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице местных органов правопорядка в Twitter.

"28 задержаний к настоящему моменту за кражи и мародерство. Мы продолжаем патрулирование и не позволим осуществлять преступную деятельность в то время, как наше сообщество восстанавливается после урагана "Ирма"!" - проинформировала полиция.

Ранее стало известно о девяти арестах с поличным в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) при ограблении ломбарда во время разгула стихии. Тогда поймать воров помогла съемочная группа телекомпании ABC, сделавшая видеозапись налета злоумышленников и оперативно разместившая ее в интернете. Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время недавнего урагана "Харви".

Более 116 тыс. жителей Флориды были размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории штата, в связи с ураганом "Ирма", который, согласно последним данным, ослабел до первой категории из пяти. Без электроэнергии остались свыше 1,528 млн потребителей. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Соответствующее распоряжение коснулось примерно 6,3 млн человек, почти трети населения Флориды.

Смотрите также

Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

Ураган "Ирма" надвигается на Флориду

Трамп назвал ураган "Ирма" "огромным монстром"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
8
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $40-43 за баррель
3
Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии
4
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
5
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
6
Венгрия отказалась поддерживать инициативы Украины из-за нового закона "Об образовании"
7
Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама