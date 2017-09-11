Полиция во Флориде задержала 28 человек за грабежи во время урагана "Ирма"

ТАСС, 11 сентября. Полиция округа Майами-Дейд в американском штате Флорида задержала 28 человек за грабежи и мародерство во время урагана "Ирма". Соответствующее сообщение размещено в понедельник на странице местных органов правопорядка в Twitter.

"28 задержаний к настоящему моменту за кражи и мародерство. Мы продолжаем патрулирование и не позволим осуществлять преступную деятельность в то время, как наше сообщество восстанавливается после урагана "Ирма"!" - проинформировала полиция.

28 arrests so far for burglary/looting. Our officers remain on patrol and the curfew is in effect until 7am. #HurricaneIrma — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 11 September 2017

Ранее стало известно о девяти арестах с поличным в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) при ограблении ломбарда во время разгула стихии. Тогда поймать воров помогла съемочная группа телекомпании ABC, сделавшая видеозапись налета злоумышленников и оперативно разместившая ее в интернете. Схожие случаи ограблений были зарегистрированы в штате Техас во время недавнего урагана "Харви".

Более 116 тыс. жителей Флориды были размещены в 530 временных убежищах, оборудованных по всей территории штата, в связи с ураганом "Ирма", который, согласно последним данным, ослабел до первой категории из пяти. Без электроэнергии остались свыше 1,528 млн потребителей. Атмосферное явление вынудило власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. Соответствующее распоряжение коснулось примерно 6,3 млн человек, почти трети населения Флориды.