ВС Крыма приговорил к 8 годам лишения свободы Ахтема Чийгоза по делу "26 февраля"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Крыма в понедельник приговорил к восьми годам лишения свободы заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза, который обвинялся в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Чийгоза виновным по ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков") и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима", - сказал судья.

Из материалов дела следует, что 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента в ходе массовых беспорядков во время митинга сторонников "меджлиса" погибли два человека, еще 79 получили травмы. Их организатором следствие считает Чийгоза, он вину не признает, называя дело политически мотивированным.

На прениях прокурор потребовал приговорить Чийгоза к восьми годам лишения свободы, потерпевшие поддержали позицию обвинения. Защита требовала полностью его оправдать.

О "меджлисе"

"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС республики, который поддержал доводы истца.

В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу.