Около офиса адвоката режиссера Учителя сгорели две машины

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Две машины сгорели рядом с офисом Константина Добрынина - адвоката режиссера Алексея Учителя. Как сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.
"В Староконюшенном переулке рядом с офисом адвокатской конторы адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. Причины происшествия устанавливаются. Одной из версий рассматривается поджог", - сказал собеседник агентства.
На фото, выложенных в сети Добрыниным, есть изображение с надписью "За Матильду гореть".
В ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания по этому адресу.
Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. В свою очередь, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. В прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года.