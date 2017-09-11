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Улюкаев посоветовал Сечину "не пенять на зеркало"

Происшествия
11 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Так экс-министр экономического развития ответил на вопрос о реакции главы "Роснефти" на оглашение в суде прокуратурой материалов дела

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, посоветовал главе "Роснефти" Игорю Сечину поступать по совету героев "Ревизора" Николая Гоголя и не "пенять на зеркало", передает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.

"Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос журналистов о реакции Сечина на оглашение в суде прокуратурой материалов дела.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение гособвинением записи разговора главы "Роснефти" с Улюкаевым в предполагаемый момент передачи взятки.

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