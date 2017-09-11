Улюкаев посоветовал Сечину "не пенять на зеркало"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, посоветовал главе "Роснефти" Игорю Сечину поступать по совету героев "Ревизора" Николая Гоголя и не "пенять на зеркало", передает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.

"Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос журналистов о реакции Сечина на оглашение в суде прокуратурой материалов дела.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение гособвинением записи разговора главы "Роснефти" с Улюкаевым в предполагаемый момент передачи взятки.