Улюкаев посоветовал Сечину "не пенять на зеркало"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, посоветовал главе "Роснефти" Игорю Сечину поступать по совету героев "Ревизора" Николая Гоголя и не "пенять на зеркало", передает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы.
"Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос журналистов о реакции Сечина на оглашение в суде прокуратурой материалов дела.
Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение гособвинением записи разговора главы "Роснефти" с Улюкаевым в предполагаемый момент передачи взятки.