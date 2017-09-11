Адвокат Учителя считает, что поджог автомобилей в Москве совершили противники "Матильды"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Адвокат Констанин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, считает, что поджог двух автомобилей в центре Москвы связан с действиями противников еще не вышедшей на экраны картины.
"Сегодня в 05:30 утра произошла уже четвертая по счету акция прямого действия экстремистов - противников еще не вышедшей картины "Матильды", - рассказал адвокат ТАСС. - Трое молодых людей пришли к зданию нашего московского офиса, к нашей коллегии адвокатов, и подожгли две припаркованные машины. Абсолютно случайная выборка, это могла быть машина кого угодно, любого жителя города Москвы".
Также, по словам Добрынина, "они разбросали листовки, на которых было написано - "За Матильду гореть".
В ГУ МЧС по Москве подтвердили факт возгорания. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, рассматривается версия поджога.
Адвокат добавил, что "маховик уличного насилия раскручивается, юридическая война переходит из юридической плоскости в уличное противостояние". Добрынин напомнил, что в России уже произошло несколько подобных случаев.