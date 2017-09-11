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МВД России выявило кураторов групп смерти, среди которых есть подростки

Происшествия
11 сентября, 10:43 дата обновления: 11 сентября, 10:54 UTC+3

Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк, не достигшие возраста уголовной ответственности кураторы поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних

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© Matt Cardy/Getty Images

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления "К" МВД России выявили кураторов групп смерти в интернете, среди которых есть несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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"В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления "К" МВД России в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях выявлены организаторы закрытых групп, склонявших несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни и здоровья действий. В то же время выяснилось, что нередко сами подростки становились кураторами таких групп", - сообщила она.

Во Владимирской области 14-летний житель поселка Сокол вел переписку с несовершеннолетними в соцсети под видом координатора одной из групп. В случае невыполнения заданий, подросток прибегал к угрозам, точно описывая местоположение дома детей. В Самарской области восьмиклассница из Тольятти зарегистрировалась в соцсети, используя абонентский номер своего отца, а фотографии для размещения в анкете нашла в интернете.

"Узнав от одноклассниц о закрытых группах, школьница вступила в одну из них. Затем начала вести переписку с пользователями подросткового возраста, давая задания, которые должны были привести их к трагическому финалу", - добавила Волк. Еще одна 14-летняя жительница Павлова Нижегородской области представлялась администратором группы и рассылала с мобильного телефона сообщения с опасными для жизни заданиями.

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"Несостоявшиеся кураторы, не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями. Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа", - добавила Волк.

В июне этого года УК РФ был дополнен несколькими статьями, предусматривающими ответственность за содействие совершению самоубийства, склонение к нему, а также за организацию деятельности, направленной на побуждение к данному действию, максимальное наказание за совершение этих деяний до 15 лет лишения свободы. Также была введена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. "За прошедшие три месяца сотрудниками полиции в различных регионах РФ было выявлено около полутора десятков лиц, склонявших несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе посредством оказания психологического воздействия через интернет и, в частности, через соцсети", - добавила Волк.

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