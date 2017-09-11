Росимущество не видело ограничений для покупки "Башнефти" "Роснефтью"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Росимущество в 2016 году после исследования законодательной базы не нашло ограничений для покупки "Башнефти" компанией "Роснефть". Об этом в понедельник в Замоскворецком суде Москвы по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
"Ведомство провело работу по изучению законодательной базы и не нашло ограничений для участия государственных компаний, включая "Роснефть", в приватизационной сделке", - сказал Пристансков, давая суду показания.
Дмитрий Пристансков также добавил, что считает выгодной сделку по покупке "Башнефти" "Роснефтью", передает корреспондент ТАСС
"Считаю данную сделку выгодной, так как она принесла самый большой доход государству", - сказал Пристансков, отвечая на соответствующий вопрос прокурора.
"Такого рода сделка имела бы синергетический эффект для обеих компаний", - заявил Пристансков со ссылкой на позицию "Роснефти". "Роснефть" предложила цену выше, чем была обозначена в отчете об оценке", - добавил он.
При этом Пристансков отметил, что ему неизвестно о колебаниях позиции Улюкаева по вопросу проведения сделки с "Роснефтью". "Я не получал от министра Улюкаева указаний по замедлению процесса приватизации "Башнефти", - отметил глава Росимущества, завершая дачу показаний.
Согласно показаниям, Росимуществу в 2016 году было дано поручение провести приватизацию "Башнефти". "В рамках этой работы был определен агент - банк ВТБ-Капитал, он анализировал рыночные условия сделки, им же рассылались заявки компаниям с предложениями участвовать в приватизации", - рассказал Пристансков.