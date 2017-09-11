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Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины в Новгороде

Происшествия
11 сентября, 11:01 UTC+3 ТАСС

Авария произошла на 462-м км трассы "Москва - Санкт-Петербург"

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ТАСС, 11 сентября. Три человека погибли в понедельник в результате лобового столкновения грузового и легкового автомобилей на федеральной трассе М10 "Москва - Санкт-Петербург" в Новгороде. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

"Инцидент произошел на 462-м км трассы М10, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП погибли три человека", - сказали в пресс-службе управления.

Для ликвидации последствий аварии привлекалась автоцистерна и спасательный автомобиль. Подробностей о погибших и о причинах ДТП пока не сообщается.

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