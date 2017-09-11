Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легковой машины в Новгороде

ТАСС, 11 сентября. Три человека погибли в понедельник в результате лобового столкновения грузового и легкового автомобилей на федеральной трассе М10 "Москва - Санкт-Петербург" в Новгороде. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

"Инцидент произошел на 462-м км трассы М10, столкнулись грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП погибли три человека", - сказали в пресс-службе управления.

Для ликвидации последствий аварии привлекалась автоцистерна и спасательный автомобиль. Подробностей о погибших и о причинах ДТП пока не сообщается.