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Защита Чийгоза намерена обжаловать приговор по делу "26 февраля"

Происшествия
11 сентября, 11:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

В понедельник суд приговорил замглавы "меджлиса" к восьми годам колонии общего режима

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Приговор в отношении заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза будет обжалован, сообщил журналистам адвокат Эмиль Курбединов.

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Верховный суд Крыма в понедельник приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года.

"Я думаю, что однозначно адвокаты будут обжаловать этот приговор, у них есть на это 10 суток", - сказал Курбединов, который является адвокатом сторонников "меджлиса".

О намерении обжаловать приговор сообщил и адвокат Николай Полозов. "Мы продолжаем нашу борьбу, в любом случае приговор будет обжалован", - сказал он.

Полозов также назвал приговор замглаве "меджлиса" предсказуемым и политически мотивировенным.

"Он [Чийгоз] не организовывал массовых беспорядков, судебный процесс это убедительно доказал. Приговор Ахтему Чийгозу является продолжением репрессивной политики российской власти по отношению к крымским татарам. Несмотря на столь суровый приговор, Чийгоз не сломлен. Он остался верен своему народу, и будет бороться за свободу", - заявил Полозов.

Ранее сообщалось, что Чийгоз слушал приговор в СИЗО по видеосвязи.

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