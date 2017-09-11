Полиция начала проверку после возгорания машин рядом с офисом адвоката режиссера Учителя

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту возгорания автомобилей рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В 05:20 мск в службу "02" от граждан поступила информация о возгорании автомашин в районе дома 10 по Староконюшенному переулку. Прибывшими на место происшествия полицейскими обнаружены автомобили "Honda" и "Mercedes", пострадавшие от огня", - сообщили в ведомстве.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее источник ТАСС сообщил, что рядом с офисом адвоката Учителя в центре Москвы сгорели две иномарки. Одной из версий рассматривается поджог. На фотографиях, выложенных Добрыниным, изображен листок бумаги с надписью "За Матильду гореть".

В столичном управлении МЧС ТАСС подтвердили факт возгорания по данному адресу.