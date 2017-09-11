Глава "ВТБ Капитал" Яковицкий явился в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий сегодня явился в Замоскворецкий суд Москвы для дачи показаний по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает корреспондент ТАСС.
"ВТБ-Капитал" занимается инвестиционной банковской деятельностью, он выступал в качестве агента при сделке по приватизации "Башнефти", - рассказал Яковицкий о содержании своих показаний.
Ранее в суде были допрошены шесть из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров и глава Росимущества Дмитрий Пристансков.