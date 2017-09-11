Свидетелем по делу Улюкаева стал журналист Life

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Восьмым свидетелем по делу экс-министра Алексея Улюкаева со стороны гособвинения стал журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев, передает корреспондент ТАСС.

Юнашев пояснил, что входит в президентский пул и присутствовал на саммите стран БРИКС в Индии, где, как полагает обвинение, Улюкаев потребовал у Сечина $2 млн.

"Участвовал в саммите БРИКС на Гоа. Выхожу в холл и, чудо, вижу, что глава ВТБ Андрей Костин и глава "Роснефти" Игорь Сечин играют в бильярд, рядом с ними стоит Алексей Улюкаев. Я позвал оператора, мы поснимали издалека, подошли, спросили, на что играют. Кто-то из них ответил: "На нефтяные вышки", - рассказал он.

Ранее следствие затребовало у издания видеоматериалы, сделанные съемочной группой во время саммита БРИКС в Гоа осенью 2016 года. СМИ сообщали, что по одной из версий следствия, Улюкаев вымогал взятку именно в Гоа.

В суде уже были допрошены шесть из 30 заявленных свидетелей со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов, директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко, сотрудница министерства Юлия Москвина, начальник управления имущественных отношений Росимущества Евгений Столяров, водитель экс-министра Илья Макаров и глава Росимущества Дмитрий Пристансков. В качестве свидетеля в суд может явиться и сам Игорь Сечин.

В понедельник допрос свидетелей обвинения завершен, процесс продолжится 13 сентября.