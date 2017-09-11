Адвокат: осужденного за терроризм режиссера Сенцова этапировали из иркутского СИЗО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Осужденного за терроризм режиссера Олега Сенцова этапировали из СИЗО Иркутска, местонахождение его защитникам не известно. Об этом ТАСС в понедельник сообщила один из адвокатов Сенцова Ольга Динзе.

"Наш подзащитный на пересылке и уже уехал из Иркутска. Пока не знаем куда", - сказала защитник, не уточнив причины этапирования.

Ранее общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Иркутской области подтвердила этапирование в Иркутск Сенцова. По данным правозащитников, Сенцов находился в одиночной камере.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Он отбывал наказание в Якутии. Об изменении места отбывания наказания ранее не сообщалась.

В ГУ ФСИН по Иркутской области ТАСС не стали комментировать эту информацию, сославшись на невозможность разглашения персональных данных.