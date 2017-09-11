Адвокат Улюкаева: Сечин должен принести извинения прокурорам

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обвинять и оскорблять прокуроров по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева за оглашение записи разговора с главой "Роснефти" Игорем Сечиным необоснованно, за это нужно принести извинения. Об этом сегодня журналистам сообщил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.
"Обвинять и оскорблять гособвинителей необоснованно. Они профессионально ведут процесс, думаю, перед ними нужно принести извинения", - сказал адвокат Гриднев.
Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение гособвинением записи разговора главы "Роснефти" с Улюкаевым в предполагаемый момент передачи взятки.
Гриднев подчеркнул, что на стадии представления доказательств сторона защиты будет добиваться дополнительного изучения записи. "Это важный вопрос, мы будем возвращаться к нему еще не один раз, в том числе и прослушивать запись, так как нам важны детали, вплоть до интонаций этой беседы", - сказал адвокат.