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Адвокат Улюкаева: Сечин должен принести извинения прокурорам

Происшествия
11 сентября, 11:59 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Ранее глава Роснефти раскритиковал гособвинителей за оглашение записи его разговора с бывшим министром

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обвинять и оскорблять прокуроров по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева за оглашение записи разговора с главой "Роснефти" Игорем Сечиным необоснованно, за это нужно принести извинения. Об этом сегодня журналистам сообщил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

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"Обвинять и оскорблять гособвинителей необоснованно. Они профессионально ведут процесс, думаю, перед ними нужно принести извинения", - сказал адвокат Гриднев.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение гособвинением записи разговора главы "Роснефти" с Улюкаевым в предполагаемый момент передачи взятки.

Гриднев подчеркнул, что на стадии представления доказательств сторона защиты будет добиваться дополнительного изучения записи. "Это важный вопрос, мы будем возвращаться к нему еще не один раз, в том числе и прослушивать запись, так как нам важны детали, вплоть до интонаций этой беседы", - сказал адвокат.

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