На Кубе из-за урагана "Ирма" эвакуировали порядка 1 млн человек

ГАВАНА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. В кубинской столице продолжается сильное наводнение, вызванное обрушившимся на регион ураганом "Ирма".

Затоплена гаванская набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. По словам метеорологов, в субботу на город обрушились волны высотой до 11 метров, вода проникла вглубь Гаваны более чем на 500 метров.

В некоторых районах, например, в центральном Ведадо, люди передвигаются по пояс или даже по грудь в воде. По улицам плавают автомобили, мебель, обломки кровли. Некоторые гаванцы перемещаются по городу на самодельных лодках.

Власти настоятельно рекомендовали жителям не покидать дома до понедельника, однако этому предписанию следуют далеко не все. Ветер в Гаване до сих пор полностью не стих, но дождь к вечеру воскресенья прекратился.

"Я всю жизнь прожил в Гаване, но такое вижу впервые. После сильных ливней у нас часто бывают подтопления, но такого наводнения никогда не было. В некоторых районах полностью затоплены первые этажи домов", - рассказал корреспонденту ТАСС пожилой житель Ведадо.

Город обесточен

Большая часть города уже более суток обесточена. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро распорядился бросить все силы на восстановление оборванных линий электропередачи.

Эпицентр урагана не подходил к кубинской столице ближе чем на 200 км, но в двухмиллионном городе, расположенном на берегу Атлантического океана, всю субботу дул шквалистый ветер, шел сильный дождь.

Пострадали многие стоящие на набережной здания, в том числе гостиницы и посольство США. Во многих местах, где вода уже сошла, невозможно проехать на автомобиле из-за перекрывающих дорогу сломанных деревьев.

В связи с погодными условиями Международный аэропорт Гаваны им. Хосе Марти будет закрыт до 12 часов дня (19:00 мск) 11 сентября. Воскресный рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану и обратно был отменен.

Масштабная эвакуация

Жители и власти кубинской столицы за несколько дней до приближения "Ирмы" начали предпринимать меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев, закрыли листами фанеры стекла зданий на Малеконе и укрепили строения мешками с песком.

Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных зон в безопасные места. В настоящее время на улицах города дежурят усиленные наряды полиции во избежание мародерства. Вернуться в свои дома пока смогли далеко не все эвакуированные.

Разрушения на курортах

"Ирма", бушевавшая на Кубе два дня, причинила серьезный ущерб туристической инфраструктуре на знаменитых курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенных у северного побережья страны. По всей видимости, некоторые отели там придется отстраивать практически заново. Обслуживающий эти острова аэропорт почти полностью разрушен.

Все туристы, в том числе российские, были с курортов заблаговременно эвакуированы. По данным посольства РФ на Кубе, россияне при прохождении "Ирмы" не пострадали.

Подтоплен оказался и популярный курорт Варадеро, расположенный в 140 км к востоку от Гаваны. Однако там разрушения гораздо меньше и многие отдыхающие уже вернулись на пляжи.

Жертв нет, ущерб подсчитывается

Стихия нанесла островному государству серьезный ущерб, сумму которого еще предстоит подсчитать. Но благодаря мерам, которые были приняты в стране до прихода урагана, жертв, по предварительным данным, удалось избежать.

Из-за приближения "Ирмы" на Кубе были эвакуированы в общей сложности более миллиона человек. Силы гражданской обороны оборудовали во многих населенных пунктах специальные убежища с запасами воды, продуктов и медикаментов на несколько дней.

По словам властей, "Ирма" нанесла серьезный урон урожаю в центральной части страны, в частности, посадкам сахарного тростника, бананов и табака.

Перед приходом на Кубу "Ирма" несколько дней бушевала в регионе Карибского бассейна, нанеся большой ущерб Пуэрто-Рико, а также островам, находящимся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате прохождения урагана погибли не менее 24 человек.