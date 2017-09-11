Заведено дело против женщины, укусившей полицейского в аэропорту Домодедово

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, укусившей полицейского в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 1987 года рождения. Она обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила она.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

В субботу в Домодедове пассажирка самолета, который должен был вылететь в Красноярск, нарушала порядок и нецензурно ругалась, так что капитан воздушного судна принял решение снять ее с рейса. На борт самолета поднялись полицейские, одного из них пассажирка по пути в отдел полиции укусила в руку.

Ранее в отношении пассажирки был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил ей штраф в размере 1 тыс. рублей.