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Заведено дело против женщины, укусившей полицейского в аэропорту Домодедово

Происшествия
11 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, укусившей полицейского в аэропорту Домодедово. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении женщины, 1987 года рождения. Она обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила она.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.

В субботу в Домодедове пассажирка самолета, который должен был вылететь в Красноярск, нарушала порядок и нецензурно ругалась, так что капитан воздушного судна принял решение снять ее с рейса. На борт самолета поднялись полицейские, одного из них пассажирка по пути в отдел полиции укусила в руку.

Ранее в отношении пассажирки был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил ей штраф в размере 1 тыс. рублей.

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