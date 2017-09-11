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Защита двух осужденных членов хакерской группы "Шалтай-Болтай" обжаловала приговор

Происшествия
11 сентября, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Мосгорсуд приговорил обвиняемых к 3 годам колонии

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Защита осужденных на 3 года колонии двух участников хакерской группы "Шалтай- Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Земскова.

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"Мы подали апелляционную жалобу на приговор", - сказала она.

6 сентября Мосгорсуд приговорил к 3 годам колонии общего режима Теплякова и Филинова, признав их виновными в незаконном доступе к компьютерной информации. Также суд постановил конфисковать в доход государства найденные у Филинова 470 евро.

Материалы дела имели гриф "секретно", поэтому оно рассматривалось в закрытом режиме.

Дело хакеров

Лидер группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев и его возможные сообщники Филинов и Тепляков были арестованы в ноябре прошлого года, им было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

Мосгорсуд 6 июля приговорил Аникеева к двум годам колонии. Защита приговор обжаловала, но потом обжалование отозвала. Аникеев свою вину признал и дал показания на соучастников, в связи с чем уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов неправомерного доступа к компьютерной информации, среди которых взлом почты пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. При этом потерпевшими по делу они не являлись.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, в обвинении также фигурировали эпизоды взлома почты Елены Морозовой из группы компаний "Сумма", сотрудника Сбербанка Евгения Кислякова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева, помощника президента РФ Андрея Белоусова. Все они признаны потерпевшими.

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