СК возбудил дело в связи с фальсификациями на избирательном участке в Мордовии

САРАНСК, 11 сентября./ТАСС/. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту фальсификации на одном из избирательных участков Саранска на выборах главы республики, которые прошли 10 сентября, сообщило в понедельник Следственное управление СК по региону.

"Уголовное дело возбуждено в Саранске по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, в день выборов неизвестные проставили в 68 бюллетенях отметки в пользу одного из кандидатов и передали их для последующего вброса в урны для голосования. Попытка вброса была пресечена.

Глава республиканского ЦИК Александр Косов ранее сообщал ТАСС, что нарушение было зафиксировано на участке N527 в Ленинском районе Саранска. По его словам, туда были вызваны представители следственных органов, полиция, члены ЦИК Мордовии.

Ранее сообщалось, что республиканский избирком принял решение отменить итоги голосования на этом участке и распустить участковую комиссию.