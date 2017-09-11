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СК начал проверки сообщений о нарушениях на выборах в Краснодарском крае

Происшествия
11 сентября, 13:29 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, сентября. /ТАСС

В Единый день голосования в избирком поступило девять официальных жалоб и несколько обращений

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КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проверяют сообщения о нарушениях на воскресных выборах в Краснодарском крае, сообщила в понедельник пресс-служба краевого Следственного управления СКР.

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"В правоохранительные органы Краснодарского края поступил ряд сообщений от представителей партий, членов избирательных комиссий и местных жителей о нарушениях, допущенных в ходе выборов, в том числе о вбросе бюллетеней в избирательные урны, в частности, в Динском, Тихорецком, Славянском районах и городе Краснодаре. По данным фактам указанными следственными отделами СКР по краю организовано проведение доследственных проверок", - говорится в сообщении.

Глава краевой избирательной комиссии Алексей Черненко ранее сообщал, что за воскресенье в избирком поступило девять официальных жалоб и ряд обращений. Ни одно из сообщений о выбросах, проверенных представителями комиссии и общественниками, не подтвердилось. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС в понедельник, что выборы в Краснодарском крае прошли без нарушений, с высокой явкой.

В Краснодарском крае 10 сентября прошли выборы депутатов краевого законодательного собрания шестого созыва. В этот раз состав депутатского корпуса будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест: поровну одномандатников и парламентариев, избранных по спискам партий. Такая мера связана с оптимизацией расходов на деятельность властей.

После обработки 100% протоколов больше 5% голосов, необходимых для вхождения в парламент, получили списки партий "Единая Россия" (70,77%), КПРФ (11,53%) и ЛДПР (11,15%). По одномандатным округам - кандидаты от "Единой России" лидируют в 31 округе, кандидат от "Справедливой России" - в одном, кандидат Партии роста - в одном, еще в двух - самовыдвиженцы.

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Единый день голосования - 2017
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Кондратьев, Вениамин Иванович
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