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СМИ: неизвестный распылил раздражающий газ в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Происшествия
11 сентября, 13:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, сентября. /ТАСС

Сообщается, что в результате инцидента пострадали несколько человек

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БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в понедельник в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как неизвестный распылил раздражающий газ у стоек регистрации на рейсы. Об этом сообщило издание Focus Online

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