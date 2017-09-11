СМИ: неизвестный распылил раздражающий газ в аэропорту Франкфурта-на-Майне

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Несколько человек пострадали в понедельник в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как неизвестный распылил раздражающий газ у стоек регистрации на рейсы. Об этом сообщило издание Focus Online.

Показать еще