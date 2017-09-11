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Международный Красный Крест подтвердил гибель своего сотрудника в Афганистане

Происшествия
11 сентября, 14:31 UTC+3 ТАСС

Погибший испанский физиотерапевт работал в ортопедическом центре в городе Мазари-Шариф

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ТАСС, 11 сентября. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил в понедельник гибель своего сотрудника в провинции Балх на севере Афганистана. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице афганского отделения МККК в Twitter.

"Мы подтверждаем, что испанский физиотерапевт, работавший в нашем ортопедическом центре в Мазари-Шарифе, убит. Мы потрясены и опустошены", - говорится в нем.

Ранее телеканал TOLOnews распространил информацию, согласно которой неизвестный вооруженный человек застрелил в понедельник сотрудника МККК в городе Мазари-Шариф (провинция Балх). По его данным, убитый был иностранным работником медицинского учреждения МККК.

Согласно сведениям агентства Reuters, жертвой нападения стала женщина. Во время госпитализации двух пациентов один из них достал пистолет, спрятанный в инвалидном кресле, и выстрелил в сотрудницу МККК. Полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к преступлению, проводится расследование.

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