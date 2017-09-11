Гидросамолет совершил жесткую посадку на озеро под Тверью

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ТВЕРЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный гидросамолет Sky Ranger совершил жесткую посадку в акватории озера Селигер в Осташковском районе Тверской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Сегодня около 13:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного гидросамолета в Осташковском районе на акватории озера Селигер", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве ТАСС уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал. "На борту самолета находились два человека. После посадки им удалось выбраться из салона, затем они были доставлены на берег сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам", - отметили в управлении МЧС по региону.
Там добавили, что, по предварительным данным, самолет перевернулся из-за порыва ветра при заходе на посадку. "Обстоятельства происшествия будет изучать авиационная комиссия. Воздушное судно не утонуло, оно отбуксировано на берег", - заключили в ведомстве.
Sky Ranger - легкий одномоторный двухместный самолет, спроектированный во Франции фирмой Best Off в 1991 году. В настоящее время машина производится во Франции, а также на Украине по лицензии разработчика. Самолет имеет модификации как для посадки на землю, так и на воду.