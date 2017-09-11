По факту поджога машин у офиса адвоката режиссера Учителя возбуждено дело

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о поджоге двух автомобилей около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.
"По факту возгорания двух автомобилей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ - "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина сгорели две машины. Причины происшествия устанавливаются. Одной из версий рассматривается поджог. На фото, выложенных адвокатом Добрыниным, есть изображение с надписью "За Матильду гореть".