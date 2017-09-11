СМИ: около 30 человек пострадали при столкновении двух поездов в Швейцарии

ТАСС, 11 сентября. Два поезда столкнулись в Швейцарии в районе населенного пункта Андерматт (кантон Ури). Как сообщает в понедельник газета Blick со ссылкой на полицию, около 30 человек пострадали в результате инцидента.

По предварительным данным, столкновение произошло на вокзале Андерматта во время перегона локомотива из одного конца состава в другой. Чтобы совершить маневр, он выехал на параллельный путь, где находился другой поезд, готовившийся к отправлению. В результате столкновения повреждения получили четыре вагона.

Точные причины инцидента неизвестны, расследованием будут заниматься специалисты Управления по безопасности на транспорте. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Информации о том, насколько серьезно пострадали пассажиры, на данный момент нет.