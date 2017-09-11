Reuters: ураган "Ирма" обесточил почти 6 млн домов в штате Флорида

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Почти шесть млн домов и предприятий остались без электроэнергии в штате Флорида в результате удара урагана "Ирма". Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

В данный момент крупнейшая в штате энергетическая компания Florida Power & Light занимается оценкой нанесенного стихией ущерба. По предварительным данным, на восстановление электроснабжения могут "уйти недели". В компании также заявили, что "обе принадлежащие ей АЭС находятся в безопасности".

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США понизил категорию "Ирмы" до первого уровня, его скорость порывов ветра достигает 120 км/ч. Эпицентр "Ирмы" находится в 100 км к северу от третьего по величине города штата - Тампы.