В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения рельсового автобуса, перевозившего сотрудников РЖД, с грузовым автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Ибресинском районе на Горьковской железной дороге на перегоне Ибреси - Канаш произошло столкновение с грузовым автомобилем рельсового автобуса, состоящего из одного вагона. От удара он сошел с рельсов", - сказал источник.

Водитель грузового автомобиля скончался на месте, трое пострадавших госпитализированы.

В вагоне находились 15 сотрудников РЖД. В результате аварии повреждено 10 м железнодорожного полотна. На место следуют два восстановительных поезда.

По оценке железнодорожников, могут быть задержаны два пассажирских поезда сообщением Казань - Адлер и Пермь - Новороссийск, в которых находятся более 650 пассажиров.