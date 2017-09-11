В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовиком

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате столкновения рельсового автобуса, перевозившего сотрудников РЖД, с грузовым автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В Ибресинском районе на Горьковской железной дороге на перегоне Ибреси - Канаш произошло столкновение с грузовым автомобилем рельсового автобуса, состоящего из одного вагона. От удара он сошел с рельсов", - сказал источник.
Водитель грузового автомобиля скончался на месте, трое пострадавших госпитализированы.
В вагоне находились 15 сотрудников РЖД. В результате аварии повреждено 10 м железнодорожного полотна. На место следуют два восстановительных поезда.
По оценке железнодорожников, могут быть задержаны два пассажирских поезда сообщением Казань - Адлер и Пермь - Новороссийск, в которых находятся более 650 пассажиров.