Ураган "Ирма" ослабел до тропического шторма

ТАСС, 11 сентября. Мощность урагана "Ирма" в понедельник упала до степени тропического шторма. Об этом сообщил на своем сайте Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ирма", по оценкам экспертов, является самым мощным ураганом из зафиксированных в Атлантическом океане за все время наблюдений. Во вторник он достиг пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Максимальная скорость ветра в его пределах тогда составляла 82 м/с. В воскресенье метеорологи сообщил, что ураган "Ирма" ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона.

Согласно данным американской стороны, "Ирма" на островах Карибского бассейна унесла жизни 27 человек. В штате Флорида пока известно о гибели пяти человек.