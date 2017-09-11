Полиция начала проверку по факту сушки одежды у Вечного огня в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ульяновские полицейские проводят проверку в связи с публикацией в соцсетях и на интернет-порталах региональных СМИ фотографий, на которых трое молодых людей сушат вещи у Вечного огня. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы управления МВД по региону Алексей Рыжов.

"Полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана юридическая оценка. Фотографии были размещены в соцсетях, после чего были распространены на интернет- порталах", - сказал он.

По данным местных СМИ, снимок был опубликован в эти выходные в соцсетях. После этого фотографию распространили интернет-порталы региона.