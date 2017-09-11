СК провел обыски в администрации Невского района Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Петербургу провели в понедельник обыски в администрации Невского района города, сообщил ТАСС представитель управления.
"Мы подтверждаем факт проведения обысков в администрации Невского района. Следственные действия прошли по делу о несанкционированной свалке", - сказал собеседник агентства.
Он воздержался от комментариев, по какой статье возбуждено уголовное дело, а также о наличии подозреваемых из числа чиновников районной администрации.
В администрации района подтвердили факт обысков, однако отказались от каких-либо комментариев в связи с проведением следственных действий.