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СК провел обыски в администрации Невского района Петербурга

Происшествия
11 сентября, 17:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, сентября. /ТАСС

В администрации района подтвердили факт обысков, однако отказались от каких-либо комментариев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Петербургу провели в понедельник обыски в администрации Невского района города, сообщил ТАСС представитель управления.

"Мы подтверждаем факт проведения обысков в администрации Невского района. Следственные действия прошли по делу о несанкционированной свалке", - сказал собеседник агентства.

Он воздержался от комментариев, по какой статье возбуждено уголовное дело, а также о наличии подозреваемых из числа чиновников районной администрации.

В администрации района подтвердили факт обысков, однако отказались от каких-либо комментариев в связи с проведением следственных действий.

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