Пожарные спасли двух мужчин из горящего подвала жилого дома в Кызыле

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ТАСС, 11 сентября. Двое мужчин без определенного места жительства спасены из горящего подвала жилого дома в Кызыле. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"В Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Кызыле в одном из домов по Ангарскому бульвару из подвала пахнет дымом. На место вызова незамедлительно прибыли пожарные, которые обнаружили задымление", - сказали в пресс-службе.
Во время разведки на полу были найдены двое мужчин без определенного места жительства. Пожарные вывели их на свежий воздух. Один из них получил ожог спины и был передан скорой помощи.
"Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что пострадавший мужчина уронил сигарету на матрас, на котором спал", - сказали в главке.