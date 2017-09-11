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Пожарные спасли двух мужчин из горящего подвала жилого дома в Кызыле

Происшествия
11 сентября, 17:23 UTC+3 ТАСС

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении

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ТАСС, 11 сентября. Двое мужчин без определенного места жительства спасены из горящего подвала жилого дома в Кызыле. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В Центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о том, что в Кызыле в одном из домов по Ангарскому бульвару из подвала пахнет дымом. На место вызова незамедлительно прибыли пожарные, которые обнаружили задымление", - сказали в пресс-службе.

Во время разведки на полу были найдены двое мужчин без определенного места жительства. Пожарные вывели их на свежий воздух. Один из них получил ожог спины и был передан скорой помощи.

"Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что пострадавший мужчина уронил сигарету на матрас, на котором спал", - сказали в главке.

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