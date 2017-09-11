ДТП на переезде в Чувашии могло произойти по вине водителя грузовика

ТАСС, 11 сентября. ДТП с участием грузовика и рельсового автобуса в Чувашии произошло, по предварительным данным, из-за выезда водителя грузовика на переезд на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МВД России по республики.

"По предварительным данным, водитель иномарки [грузовика] пытался "проскочить" железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. После столкновения вагон, в котором находились около 19 человек, сошел с рельсов, а машина перевернулась", - уточнили в пресс-службе.

Водитель грузовика скончался в медучреждении. Травмы получили машинист и пассажир вагона. По данным пресс- службы, ДТП произошло 11 сентября в 14:10 в Ибресинском районе недалеко от села Климово.

Ранее ТАСС сообщал, что в результате аварии повреждено 10 метров железнодорожного полотна. На место ЧП следуют два восстановительных поезда. По оценке железнодорожников, могут быть задержаны два пассажирских поезда сообщением Казань - Адлер и Пермь - Новороссийск, в которых находятся более 650 пассажиров.