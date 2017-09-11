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Свыше 11 тысяч военнослужащих США помогают пострадавшим от урагана "Ирма"

Происшествия
11 сентября, 18:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, сентября. /ТАСС

Армейские подразделения разворачиваются в районах, которые пострадали в результате удара стихии, и доставляют туда необходимое оборудование, в частности, электрогенераторы

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ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 11 тысяч военнослужащих Армии США (Сухопутные войска) оказывают помощь пострадавшим от урагана "Ирма" в штате Флорида, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Об этом журналистам в понедельник сообщил официальный представитель Пентагона полковник Патрик Сейбер.

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"Армейские подразделения, включая национальных гвардейцев, разворачиваются в районах, которые пострадали в результате удара стихии, и доставляют туда необходимое оборудование, в частности, электрогенераторы", - указал он. В этих усилиях задействовано шесть военно-транспортных самолетов, примерно 500 грузовиков и более чем 80 электрогенераторов, уточнил Сейбер, добавив, что в состоянии готовности находятся еще 150 самолетов, 3 тыс. грузовиков, 150 катеров и почти 600 генераторов.

"К губернаторам сейчас стекается информация о том, какая конкретно требуется помощь жителям районов, на которые обрушился ураган "Ирма", - продолжил полковник. - Мы с ними тесно взаимодействуем".

В конце минувшей недели Пентагон распорядился направить к побережью Флориды с целью оказания содействия в ликвидации последствий урагана "Ирма" атомный авианосец "Авраам Линкольн", а также четыре десантных корабля, на борту которых находятся по 40 вертолетов и по 2 тыс. морских пехотинцев. "На кораблях может быть оказана пострадавшим медицинская помощь, - отметили в пресс-службе ВМС США. - Они также доставят пострадавшим продукты питания и питьевую воду".

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Удару стихии подверглись острова Сен-Бартельми и Сен-Мартен, Виргинские острова, Пуэрто-Рико, Куба, а затем и Флорида. По предварительным данным, жертвами "Ирмы" стали уже более 40 человек. В понедельник мощность "Ирмы" упала до степени тропического шторма.

Во Флориде почти 6 млн домов и предприятий остались без электроэнергии. Более 116 тыс. жителей штата были размещены в 530 временных убежищах. Ураган вынудил власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей. В частности, соответствующее распоряжение коснулось примерно 6,3 млн человек из 20 млн, которые проживают во Флориде.

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